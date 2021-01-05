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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 13:15

  algr333 написав:Регистр.в октябре За карты взяли по 100гр Смс попросил ответ сразу но в нояб.выписке смотрю снято 20гр и 0.8 у которые зашли в минус На гарячке на вопрос почему снята оплата если смс отключены сказали Ну вы же получили одно смс при подключении Такого бреда я ещё не разу не слышал Валюта полное г..
Стиранная с печатями Худший банк с кем пришлось иметь дело Будьте с ним внимательны если вдруг есть желание стать клиентом

Після того, що Ви написали бажання кудись зникло...
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 08:43

Опитування

Shanovnyi Klient! Novi vymogy NBU! Prosymo povidomyty Bank pro max summu operacii za rahunkom Info: 0800503005 abo na https://www.bisbank.com.ua/opytuvalnyk

Якщо Ви не надасте банку інформацію про обсяг фінансових операцій, який планується за рахунками, банк має право встановити мінімальне значення суми фінансових операцій – 40 000,00 грн. на місяць.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:09

Акція депозит

(muscle) Новий акційний депозит «Новорічні відсотки» у гривні із ставкою до 19% річних* (partyhat) (heart)
Строк розміщення 93 дні із виплатою відсотків в кінці строку.

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sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:59

  sens написав:(muscle) Новий акційний депозит «Новорічні відсотки» у гривні із ставкою до 19% річних* (partyhat) (heart)
Строк розміщення 93 дні із виплатою відсотків в кінці строку.

Отримуйте додаткові бонуси до депозиту!*(rocket)

* Для отримання бонусу необхідно:
(light_bulb) оформити депозит «Новорічні відсотки» у відділенні Банку;
(light_bulb) обрати скретч-картку;
(light_bulb) стерти захисне поле скетч-картки;
(light_bulb) дізнатися розмір бонусу до базової ставки депозиту «Новорічні відсотки».

(sun) Пропозиція діє з 5 грудня по 29 грудня 2023р.
(silly) Встигніть отримати НОВОРІЧНІ відсотки до Вашого Вкладу! (money)


Це банк заманює вас в лоторею де гарантовано 17,5% річних.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:40

Хвороба рояля

Немає нової валюти,дуже багато саме 1996,1999 року, відділенні люди відпочивають від минулого місяця і оформлення карток. Взагалі немає людей.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:15

Панове, хтось пробував, чи зараховує банк СЕП в неробочий час?
AlexTk
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