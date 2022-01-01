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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2024 20:29
Visky написав: nord написав: ramirezzz2001 написав:
на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти?
Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
І за таке банк ввів комісію: п. 13.5. Операції видачі готівки з карткового рахунка в торгівельно-сервісній мережі: 1% + 5 грн.
Це вже жлобство.
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