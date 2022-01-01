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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:29

  Visky написав:
  nord написав:
  ramirezzz2001 написав:на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти?

Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
І за таке банк ввів комісію: п. 13.5. Операції видачі готівки з карткового рахунка в торгівельно-сервісній мережі: 1% + 5 грн.

Це вже жлобство.
nord
 
Повідомлень: 449
З нами з: 25.07.22
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  #<1 ... 16171819
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