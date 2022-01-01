RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:25

  flysoulfly написав:
  ВIВ написав:
  emeta написав:Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?

дебитка открылась, Бишечку запросил - КЛ не дали.
Дебитку тут же закрыл (45 дней на закрытие).
Аппшку снес.
Пусть идут за русским кораблем с такими зехерами.

а кб 20% за "техніка" там тільки за кредитні?

Так.
Оновлена кредитна картка «BISешка» від «Банку інвестицій та заощаджень» вже доступна до оформлення в застосунку «BIS24», а всі її власники отримують додаткову вигоду — 20% кешбеку в категорії «Техніка» (МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5946). Кешбек нараховується виключно за операції, які здійснені з використанням кредитного ліміту, але пам'ятайте, що місячний ліміт кешбеку становить 500₴. Додаткова категорія активна до 28 грудня (включно).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
