Банк інвестицій та заощаджень
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 гру, 2025 13:25
flysoulfly написав:
ВIВ написав: emeta написав:
Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?
дебитка открылась, Бишечку запросил - КЛ не дали.
Дебитку тут же закрыл (45 дней на закрытие).
Аппшку снес.
Пусть идут за русским кораблем с такими зехерами.
а кб 20% за "техніка" там тільки за кредитні?
Так.
Оновлена кредитна картка «BISешка» від «Банку інвестицій та заощаджень» вже доступна до оформлення в застосунку «BIS24», а всі її власники отримують додаткову вигоду — 20% кешбеку в категорії «Техніка» (МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5946). Кешбек нараховується виключно за операції, які здійснені з використанням кредитного ліміту, але пам'ятайте, що місячний ліміт кешбеку становить 500₴. Додаткова категорія активна до 28 грудня (включно).
