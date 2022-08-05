Індустріалбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:32
бульбик написав:бульбик
Не так, уточнил в банке - реальная ставка 20%. За выходные насчитывают проценты. Но вообще сама схема привязки к чему-то довольно мутная
а за какие дни не насчитывает?
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J
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:37
За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
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бульбик
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:49
бульбик написав:
За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
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candidat
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:36
candidat написав: бульбик написав:
За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%.
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AlexSV
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:45
AlexSV написав:
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%.[/quote]
Хотелось бы послушать коллегу с практическим опытом подобного вклада. Есть такие?
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nord
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