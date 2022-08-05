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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<12 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Індустріалбанк 0 5 0 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 0 Додано: Сер 03 сер, 2022 14:32 бульбик написав: бульбик



Не так, уточнил в банке - реальная ставка 20%. За выходные насчитывают проценты. Но вообще сама схема привязки к чему-то довольно мутная Не так, уточнил в банке - реальная ставка 20%. За выходные насчитывают проценты. Но вообще сама схема привязки к чему-то довольно мутная

а за какие дни не насчитывает? а за какие дни не насчитывает? J Повідомлень: 5323 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 сер, 2022 14:37 Re: Індустріалбанк За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было

Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной бульбик Повідомлень: 778 З нами з: 21.05.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:49 бульбик написав: За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было

Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не былоВообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной

Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?

Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.

И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7% Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7% candidat Повідомлень: 1040 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:36 candidat написав: бульбик написав: За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было

Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не былоВообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной

Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?

Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.

И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7% Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%

Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%. Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%. AlexSV Повідомлень: 1316 З нами з: 11.02.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:45 AlexSV написав: Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.

И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7% Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%

Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%.[/quote]



Хотелось бы послушать коллегу с практическим опытом подобного вклада. Есть такие? Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%.[/quote]Хотелось бы послушать коллегу с практическим опытом подобного вклада. Есть такие? nord Повідомлень: 34 З нами з: 25.07.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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