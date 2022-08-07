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Обслуговування в українських
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Індустріалбанк

Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Індустріалбанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:57

  nord написав:
  бульбик написав:Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.


Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.

Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:03

  nord написав:Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.

А меня ещё больше смущает ваше смущение :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:03

  WallNutPen написав:
  nord написав:
  бульбик написав:Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.


Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.

Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине

Я с этим банком давно имел дело. Тогда он был запорожский и карточки изготавливались в Запорожье.
nord
 
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