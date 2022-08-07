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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:57
nord написав:
бульбик написав:
Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
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WallNutPen
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:03
nord написав:
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
А меня ещё больше смущает ваше смущение
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Додано: Нед 07 сер, 2022 20:03
WallNutPen написав: nord написав:
бульбик написав:
Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
Я с этим банком давно имел дело. Тогда он был запорожский и карточки изготавливались в Запорожье.
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nord
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