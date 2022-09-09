Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:57
nord написав: бульбик написав:
Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
WallNutPen
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:03
nord написав:
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
А меня ещё больше смущает ваше смущение
Vorlon
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Додано: Нед 07 сер, 2022 20:03
WallNutPen написав: nord написав: бульбик написав:
Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
Я с этим банком давно имел дело. Тогда он был запорожский и карточки изготавливались в Запорожье.
nord
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:04
WallNutPen написав: nord написав: бульбик написав:
Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
Почему
на
Западной, но
в
Цетральной? И почему с большой буквы?
Ромасик
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:30
Ромасик написав: WallNutPen написав:
Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
Почему
на
Западной, но
в
Цетральной? И почему с большой буквы?
Не люблю офтопы, но раз уж вопросы заданы...
С большой буквы пишу потому же почему так пишут в Википедии. Как русскоязычной так и в україномовній
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
.
Предлоги "на" и "в" конкретно в данном случае употреблены исходя из правила их применения по отношению к направлениям. Так мы идем "на Запад", но "в Центр". На истину в последней инстанции не претендую. Написал как написал - логику написания - пояснил.
Надеюсь Ваше любопытство по этому вопросу удовлетворил. На всякий случай сразу оговорюсь - заканчивайте с "мовним" холиваром. Если возникают подобные вопросы - их всегда можно выяснить в личке. Офтопить для этого не обязательно.
WallNutPen
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:27
candidat написав: бульбик написав:
За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему.
nord
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