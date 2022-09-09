Індустріалбанк

бульбик написав:За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие? Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%. И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
бульбик написав:За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие? Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%. И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему.
В конце августа получил первые %% по депозиту «Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно…