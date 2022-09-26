Індустріалбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:57
nord написав:
бульбик написав:
Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
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WallNutPen
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:03
nord написав:
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
А меня ещё больше смущает ваше смущение
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Vorlon
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Додано: Нед 07 сер, 2022 20:03
WallNutPen написав: nord написав:
бульбик написав:
Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.
Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине
Я с этим банком давно имел дело. Тогда он был запорожский и карточки изготавливались в Запорожье.
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nord
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:27
candidat написав: бульбик написав:
За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему.
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nord
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:23
nord написав: candidat написав: бульбик написав:
За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему.
В конце августа получил первые %% по депозиту
«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно…
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AlexSV
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:21
AlexSV написав: nord написав:
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему.
В конце августа получил первые %% по депозиту
«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно…[/quote]
Первый отзыв положительный.
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nord
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Додано: Суб 10 вер, 2022 10:58
AlexSV написав:
В конце августа получил первые %% по депозиту
«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные
, так что тут все честно…
И за выходные? Тогда ничего не понимаю.
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nord
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Додано: Нед 25 вер, 2022 23:00
AlexSV написав:
В конце августа получил первые %% по депозиту
«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно…
У этого банка есть Industrial24, и в нем, как я понял, можно депозиты открывать. Национальную перспективу тоже можно? А зарегистрироваться в этом Industrial24 можно только имея счёт?
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candidat
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