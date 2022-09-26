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банках (гарне і погане) / Індустріалбанк Індустріалбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<123 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Індустріалбанк 5 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 100% 1 Всього голосів : 1 Додано: Суб 06 сер, 2022 15:57 nord написав: бульбик написав: Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями. Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.



Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город. Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.

Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине WallNutPen Повідомлень: 876 З нами з: 08.06.20 Подякував: 21 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 сер, 2022 16:03 nord написав: Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город. Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.

А меня ещё больше смущает ваше смущение А меня ещё больше смущает ваше смущение Vorlon Повідомлень: 10408 З нами з: 14.06.13 Подякував: 487 раз. Подякували: 1133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 сер, 2022 20:03 WallNutPen написав: nord написав: бульбик написав: Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями. Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.



Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город. Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.

Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине Банк киевский уже наверно лет 5 как. И насколько я знаю работает с очень многими предприятиями на Западной и в Центральной Украине

Я с этим банком давно имел дело. Тогда он был запорожский и карточки изготавливались в Запорожье. Я с этим банком давно имел дело. Тогда он был запорожский и карточки изготавливались в Запорожье. nord Повідомлень: 118 З нами з: 25.07.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:27 candidat написав: бульбик написав: За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было

Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не былоВообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной

Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?

Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.

И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7% Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%

Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему. Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему. nord Повідомлень: 118 З нами з: 25.07.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:23 nord написав: candidat написав: бульбик написав: За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было

Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не былоВообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной

Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?

Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.

И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7% Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%

Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему. Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему.

В конце августа получил первые %% по депозиту

«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно… В конце августа получил первые %% по депозиту«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно… AlexSV Повідомлень: 1321 З нами з: 11.02.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:21 AlexSV написав: nord написав: Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.

И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7% Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%

Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему. Ну и 14,7% для текущего счета неплохо, по-моему.

В конце августа получил первые %% по депозиту

«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно…[/quote]

Первый отзыв положительный. В конце августа получил первые %% по депозиту«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно…[/quote]Первый отзыв положительный. nord Повідомлень: 118 З нами з: 25.07.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 вер, 2022 10:58 AlexSV написав: В конце августа получил первые %% по депозиту

«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные , так что тут все честно… В конце августа получил первые %% по депозиту«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни,, так что тут все честно…

И за выходные? Тогда ничего не понимаю. И за выходные? Тогда ничего не понимаю. nord Повідомлень: 118 З нами з: 25.07.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 вер, 2022 23:00 AlexSV написав: В конце августа получил первые %% по депозиту

«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно… В конце августа получил первые %% по депозиту«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно…

У этого банка есть Industrial24, и в нем, как я понял, можно депозиты открывать. Национальную перспективу тоже можно? А зарегистрироваться в этом Industrial24 можно только имея счёт? У этого банка есть Industrial24, и в нем, как я понял, можно депозиты открывать. Национальную перспективу тоже можно? А зарегистрироваться в этом Industrial24 можно только имея счёт? candidat Повідомлень: 1090 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 вер, 2022 11:49 candidat написав: AlexSV написав: В конце августа получил первые %% по депозиту

«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно… В конце августа получил первые %% по депозиту«Национальная перспектива», %% были насчитаны по ставке 20% годовых (грязными) за все дни, включая выходные, так что тут все честно…

У этого банка есть Industrial24, и в нем, как я понял, можно депозиты открывать. Национальную перспективу тоже можно? А зарегистрироваться в этом Industrial24 можно только имея счёт? У этого банка есть Industrial24, и в нем, как я понял, можно депозиты открывать. Национальную перспективу тоже можно? А зарегистрироваться в этом Industrial24 можно только имея счёт?

Открывать в Industrial24 можно абсолютно все депозиты. Регистрировался в Industrial24 давно. Запомнилось, что оформил депо в банке и хотел дома зарегистрироваться в Industrial24. Не получилось и пришлось ехать в отделение. Там и зарегистрировался. Горячая линия Вам в помощь. Самому интересен этот вклад, но пока не открывал. Открывать в Industrial24 можно абсолютно все депозиты. Регистрировался в Industrial24 давно. Запомнилось, что оформил депо в банке и хотел дома зарегистрироваться в Industrial24. Не получилось и пришлось ехать в отделение. Там и зарегистрировался. Горячая линия Вам в помощь. Самому интересен этот вклад, но пока не открывал. nord Повідомлень: 118 З нами з: 25.07.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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