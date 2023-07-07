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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Індустріалбанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:00

Индустриал продолжает "впечатлять". Открыл депозит, к нему дали карту. Других счетов в банке у меня нет. При этом при переводах между депозитом и картой наблюдается такая картина: счет-отправитель - карта, получатель - депозит, и если надо наоборот, т.е. снять с депозита на карту - это уже проблема, ибо нет других счетов, а два одинаковых счета и в отправителе, и в получателе не даёт поставить. Удобство 80лвл!
То ещё приключение и с переводами с этой карты на карту другого банка, если сервисом другого банка. Есть предположение, что Индустриал не считает нужным подтверждать эту операцию кодом из смс. А другие банки впадают в ступор то того, что нет кода. Сенс сразу ошибку выдает, ПУМБ терпеливо ждёт код подтверждения, который и не собирается приходить, и только Альянс каким-то образом и без кода совершает перевод. Только мне ж не в Альянс надо, поэтому надо ещё один перевод делать.
В общем, кто-то знает, как исправить или обойти то, что Индустриал не присылает смс с кодами подтверждения операций? Напрягает все время через посредника переводить.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 10:05

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Отримайте 10% знижки на вхід у «Добропарк» з Visa від Індустріалбанку!
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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:11

Кстати, о Visa от Индустриала. Единственный бесплатный выход с депозитной карты Индустриала - это тянуть приложением другого банка. Но с Визы Индустриала ни черта не вытянешь. На такой попытке приложения других банков либо сразу выдают ошибку, либо ждут код подтверждения, который Индустриал и не собирается давать. Как то так и сказали, мол, по картам Visa у нас 3DS нет.
А вот по Mastercard у них 3DS есть.
Это у всех такая проблема с картами Visa Индустриала, или это мне так "повезло"?
Сообщал об этой проблеме Индустриала, но ему, похоже, пофиг, т.к. полгода прошло, а проблема на месте.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:24

candidat подключите смс (8 грн. в месяц), чтобы приходили пароли 3d secure и сможете вытягивать на другие карты.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:29

  Assistant_Portal написав:Отримайте 10% знижки на вхід у «Добропарк» з Visa від Індустріалбанку!
Акція діє з 15.06 по 30.09.2023 р.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-10 ... trialbanku

Можно без Виза,нет платы за вход,все это в Одессе,трасса здоровье
sens
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