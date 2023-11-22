Індустріалбанк

Попрошайки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 вер, 2023 21:54
Додано: Вів 26 вер, 2023 08:33
Додано: Сер 22 лис, 2023 09:43
Закончился срок действия карты к депозиту. Заказал новую. Ещё не получил, но в приложении вижу, что на замену моей Mastercard сделали Visa. Не берусь утверждать насчёт всех банков, но у Индустриала Mastercard явно получше, чем Visa. Хотя бы поддержкой 3DS, т.е. при переводах код подтверждения приходит в смс, даже при не подключённом смс-информировании. А у Visa надо или подключать, или звонить на ГЛ код узнавать. Потому и при оформлении первой карты заказал Mastercard. А сейчас хотят всунуть Visa.
Кто-то получал в последнее время карту к депозиту по причине истечения срока действия предыдущей? Вам выдавали той же платежной системы, что и была?
Это вообще нормально, что так меняют? Или должны выдавать той же системы, что и была?
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