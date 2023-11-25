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Обслуговування в українських
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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Індустріалбанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:56

  2XL написав:Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?


Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:14

  VLADPn написав:
  2XL написав:Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?


Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.


Как всегда в подобных банках, где нет подкреплений и заказов через горячку.
Начальники отделений по просьбе кассира занимаются поиском валюты под клиента.
Но пока удаётся третий месяц подряд забирать синими в отличие от богатых на отделения Альфы или Аккорда. Всё индивидуально..
emeta
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  #<1 ... 3456
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