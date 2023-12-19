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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 21:56
2XL написав:
Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?
Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.
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VLADPn
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:14
VLADPn написав: 2XL написав:
Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?
Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.
Как всегда в подобных банках, где нет подкреплений и заказов через горячку.
Начальники отделений по просьбе кассира занимаются поиском валюты под клиента.
Но пока удаётся третий месяц подряд забирать синими в отличие от богатых на отделения Альфы или Аккорда. Всё индивидуально..
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emeta
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:30
VLADPn написав: 2XL написав:
Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?
Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.
В Києві все нормально,в моєму випадку гроші є, немає нажаль купівлі на мвру . Багато комісій по гривні. Можна готівкою поповнювати свою картку з комісією)
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sens
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Додано: Нед 26 лис, 2023 18:32
2XL написав:
Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?
В Киеве с валютой проблем нет, заказывать не нужно.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:42
lloydbanksua написав: Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Вартує відкриття поточного рахунку в гривні,далі через додаток відкриття валютного і обмін.
А снять дают с валютного тек. счёта? или попросят открыть карту?
Снимаете с текущего счета без комиссии через квитанцию.
З рахунком зняття комісією. Сказали що змінились тарифи. Гаряча лінія каже в нас нема інформації які тарифи. Відділення каже в нас гарячка вообще взагалі нічого не знаю.
Номінація самий кончений банк
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2XL
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Додано: Суб 16 гру, 2023 19:40
lloydbanksua написав:candidat
пополняю моно со своей карты индуса через Google Pay без комиссии. Мастеркард добавить в Google Pay | Apple Pay нельзя, только Visa.
А яка у вас назва картки Індустріалу? Щоб була чужа тянучка безкоштовно? Бо там при виборі можливих тарифів ногу зламаєш )
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1finanсier
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Додано: Пон 18 гру, 2023 00:03
1finanсier написав: lloydbanksua написав:candidat
пополняю моно со своей карты индуса через Google Pay без комиссии. Мастеркард добавить в Google Pay | Apple Pay нельзя, только Visa.
А яка у вас назва картки Індустріалу? Щоб була чужа тянучка безкоштовно? Бо там при виборі можливих тарифів ногу зламаєш )
У меня зарплатная. В целом, там не так много тарифов. С депозитки тоже должно быть без комиссии.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:37
Відтепер мешканці Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Миколаєва, Хмельницького, Полтави та Сум мають можливість отримати безкоштовну доставку свого замовлення.
Акція діє з 19.12.2023 р. по 19.01.2024 р.
Деталі за посиланнямhttps://news.finance.ua/ua/ciyei-zymy-m ... idtrymkoyu
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:35
1finanсier написав: lloydbanksua написав:candidat
пополняю моно со своей карты индуса через Google Pay без комиссии. Мастеркард добавить в Google Pay | Apple Pay нельзя, только Visa.
А яка у вас назва картки Індустріалу? Щоб була чужа тянучка безкоштовно? Бо там при виборі можливих тарифів ногу зламаєш )
У Индустриала вроде вообще нет названий карточных пакетов.
Свою карту получил при открытии депозита.
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