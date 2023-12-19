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Індустріалбанк

Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Індустріалбанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:56

  2XL написав:Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?


Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:14

  VLADPn написав:
  2XL написав:Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?


Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.


Как всегда в подобных банках, где нет подкреплений и заказов через горячку.
Начальники отделений по просьбе кассира занимаются поиском валюты под клиента.
Но пока удаётся третий месяц подряд забирать синими в отличие от богатых на отделения Альфы или Аккорда. Всё индивидуально..
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 09:30

  VLADPn написав:
  2XL написав:Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?


Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.

В Києві все нормально,в моєму випадку гроші є, немає нажаль купівлі на мвру . Багато комісій по гривні. Можна готівкою поповнювати свою картку з комісією)
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 17:32

  2XL написав:Банк заможний? Валюта в касі є чи через замовлення?

В Киеве с валютой проблем нет, заказывать не нужно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:42

Re: Індустріалбанк

lloydbanksua написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Вартує відкриття поточного рахунку в гривні,далі через додаток відкриття валютного і обмін.
А снять дают с валютного тек. счёта? или попросят открыть карту?

Снимаете с текущего счета без комиссии через квитанцию.
З рахунком зняття комісією. Сказали що змінились тарифи. Гаряча лінія каже в нас нема інформації які тарифи. Відділення каже в нас гарячка вообще взагалі нічого не знаю.
Номінація самий кончений банк
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:40

  lloydbanksua написав:candidat пополняю моно со своей карты индуса через Google Pay без комиссии. Мастеркард добавить в Google Pay | Apple Pay нельзя, только Visa.

А яка у вас назва картки Індустріалу? Щоб була чужа тянучка безкоштовно? Бо там при виборі можливих тарифів ногу зламаєш )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 23:03

  1finanсier написав:
  lloydbanksua написав:candidat пополняю моно со своей карты индуса через Google Pay без комиссии. Мастеркард добавить в Google Pay | Apple Pay нельзя, только Visa.

А яка у вас назва картки Індустріалу? Щоб була чужа тянучка безкоштовно? Бо там при виборі можливих тарифів ногу зламаєш )

У меня зарплатная. В целом, там не так много тарифов. С депозитки тоже должно быть без комиссии.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:37

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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:35

  1finanсier написав:
  lloydbanksua написав:candidat пополняю моно со своей карты индуса через Google Pay без комиссии. Мастеркард добавить в Google Pay | Apple Pay нельзя, только Visa.

А яка у вас назва картки Індустріалу? Щоб була чужа тянучка безкоштовно? Бо там при виборі можливих тарифів ногу зламаєш )

У Индустриала вроде вообще нет названий карточных пакетов.
Свою карту получил при открытии депозита.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 07:08

Re: Індустріалбанк

Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
1finanсier
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