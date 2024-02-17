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банках (гарне і погане) / Індустріалбанк Індустріалбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 4567 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Індустріалбанк 5 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 100% 1 Всього голосів : 1 Додано: П'ят 16 лют, 2024 08:26 1finanсier написав: Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер? Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер? маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням? маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням? sens

Повідомлень: 15871 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 869 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:36 1finanсier написав: Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер? Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?

Это тех.овер. Это тех.овер. lloydbanksua

Повідомлень: 1545 З нами з: 22.04.20 Подякував: 77 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:23 sens написав: 1finanсier написав: Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер? Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер? маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням? маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням?

з поповненням і зняттям з поповненням і зняттям 1finanсier

Повідомлень: 831 З нами з: 02.09.19 Подякував: 300 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2024 09:25 1finanсier написав: sens написав: 1finanсier написав: Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер? Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер? маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням? маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням?

з поповненням і зняттям з поповненням і зняттям

Видимо гаманець. Лучше обратиться в отделение для уточнение по поводу списание (но ни в коем случае не в контакт центр). Видимо гаманець. Лучше обратиться в отделение для уточнение по поводу списание (но ни в коем случае не в контакт центр). lloydbanksua

Повідомлень: 1545 З нами з: 22.04.20 Подякував: 77 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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