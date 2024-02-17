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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Індустріалбанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 08:26

  1finanсier написав:Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:36

  1finanсier написав:Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?

Это тех.овер.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:23

  sens написав:
  1finanсier написав:Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням?

з поповненням і зняттям
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:25

  1finanсier написав:
  sens написав:
  1finanсier написав:Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням?

з поповненням і зняттям

Видимо гаманець. Лучше обратиться в отделение для уточнение по поводу списание (но ни в коем случае не в контакт центр).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:11

  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:
  1finanсier написав:Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?

з поповненням і зняттям

Видимо гаманець. Лучше обратиться в отделение для уточнение по поводу списание (но ни в коем случае не в контакт центр).

Якось не хочеться через 2 гривні топати до відділення. Поспостерігаю ще - чи будуть щось списувати, чи ні.
1finanсier
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