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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2024 08:26
1finanсier написав:
Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:36
1finanсier написав:
Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
Это тех.овер.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:23
sens написав: 1finanсier написав:
Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням?
з поповненням і зняттям
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Додано: Суб 17 лют, 2024 09:25
1finanсier написав: sens написав: 1finanсier написав:
Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
маєте депозит з поповненням і зняттям чи тільки поповненням?
з поповненням і зняттям
Видимо гаманець. Лучше обратиться в отделение для уточнение по поводу списание (но ни в коем случае не в контакт центр).
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Додано: Суб 17 лют, 2024 13:11
lloydbanksua написав: 1finanсier написав:
1finanсier написав:
Щото два дні списують по ~ 1 грн за "погашення заборгованості за кредитом" - і це з депозитної карти! Чи це тех овер у них так називається? Хоча і тут не розумію, як в нього треба було залізти. Налом і по п2п поповнював картку та відправляв на депо. Чи тут може бути пумба2, де за переказ на депо теж можна попасти на теховер?
з поповненням і зняттям
Видимо гаманець. Лучше обратиться в отделение для уточнение по поводу списание (но ни в коем случае не в контакт центр).
Якось не хочеться через 2 гривні топати до відділення. Поспостерігаю ще - чи будуть щось списувати, чи ні.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 15:15
Знижка на користування депозитарними ячейками на 3 місяці - для всіх клієнтів, або ж на 6 місяців — за умови розміщення депозиту від 6 місяців на суму від 50 000 грн. Пропозиція дійсна з 15 лютого до 31 березня 2024 року включно.
Деталі за посиланнямhttps://news.finance.ua/ua/akb-industri ... kyh-seyfiv
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Додано: Сер 20 бер, 2024 08:00
А у кого миттєва депозитна картка Віза? Кинувся зробити оплату в інтернеті - відхіляється оплата - не пройдена 3д секьюр. Дзвоню на горячку - відповідь убила - "карти віза не підтримують 3д секьюр". Я кажу - в інших банках по картах Віза проходить 3д секьюр. Мені у відповідь - нк знаю як в інших банках, а у нас віза не підтримує цей функціонал.
У когось було щось подібне, як лікували? Бо ні в гуглпей картку не можна додати ні в інтернеті провести оплату. Це так - шматок пластика, виходить, для отримання лише коштів в банкоматі?...
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:55
1finanсier написав:
Якось не хочеться через 2 гривні топати до відділення. Поспостерігаю ще - чи будуть щось списувати, чи ні.
А зачем топать? В отделениях телефон тоже есть.
А насчёт горячей линии согласен. Никогда ни черта не знают, и как раз говорят звонить в отделение.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:02
1finanсier написав:
А у кого миттєва депозитна картка Віза? Кинувся зробити оплату в інтернеті - відхіляється оплата - не пройдена 3д секьюр. Дзвоню на горячку - відповідь убила - "карти віза не підтримують 3д секьюр". Я кажу - в інших банках по картах Віза проходить 3д секьюр. Мені у відповідь - нк знаю як в інших банках, а у нас віза не підтримує цей функціонал.
У когось було щось подібне, як лікували? Бо ні в гуглпей картку не можна додати ні в інтернеті провести оплату. Це так - шматок пластика, виходить, для отримання лише коштів в банкоматі?...
Да, это известная проблема у Индустриала. Тоже тут подобные вопросы раньше задавал.
Была у меня Visa к депозиту. И вывести с нее проценты была целая проблема. Одни банки сразу отказывались тянуть с нее, выдавая ошибку из-за отсутствия 3DS. А кто мог стянуть, таки требовал код подтверждения. И надо было звонить на горячую линию, чтоб продиктовали. За год задолбался, и при перевыпуске карты заказал Mastercard. Там всё работает и коды приходят на сразу на телефон.
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