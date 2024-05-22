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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 08:47
Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
Додано: Сер 22 тра, 2024 09:10
Додано: Сер 22 тра, 2024 09:23
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:28
Re: Індустріалбанк
Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
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