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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Індустріалбанк

Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Індустріалбанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:47

Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
sens
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Повідомлень: 16783
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 921 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:10

  sens написав:Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні

Это норма для индуса.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1597
З нами з: 22.04.20
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Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:23

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні

Это норма для индуса.

В кінці місяця знімаю/поповнюю для погашення кредитних карток
sens
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Повідомлень: 16783
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 921 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:28

Re: Індустріалбанк

Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
alfaro23
 
Повідомлень: 33
З нами з: 26.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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