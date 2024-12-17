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Індустріалбанк

Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Індустріалбанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:47

Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:10

  sens написав:Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні

Это норма для индуса.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1622
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:23

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні

Это норма для индуса.

В кінці місяця знімаю/поповнюю для погашення кредитних карток
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:28

Re: Індустріалбанк

Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
alfaro23
 
Повідомлень: 35
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:48

  alfaro23 написав:Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!

Так і є, один раз на місяць після закінчення валютного вкладу знімаю з рахунку - нові банкноти .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:26

Шановний клієнте! З 02.09.2024р. вводяться в дію зміни до Тарифів АКБ«ІНДУСТРІАЛБАНК» для фізичних осіб
з використанням платіжних карток в частині зміни плати повідомлення SMS на телефон.
Деталі за посиланням: https://industrialbank.ua/images/terms- ... 020924.pdf
sens
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Подякували: 945 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 08:21

  sens написав:
  alfaro23 написав:Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!

Так і є, один раз на місяць після закінчення валютного вкладу знімаю з рахунку - нові банкноти .

В мене теж позитивний досвід отримання валюти.
nord
 
Повідомлень: 524
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:07

В первый раз с таким сталкиваюсь - Индустриал отказался перевыпустить по истечению срока действия карту, на которую получались проценты по депозиту, в виду того, что действующих депозитов нет.
Они ж обещали, что у них всё дистанционно, надо только первый раз прийти оформить любую карту/счёт, и дальше ходить не придется. Другого счета нет, и теперь, чтоб открыть депозит, предлагают опять ехать в отделение. Ну очень удобно.
candidat
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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