Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 08:47
Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
sens
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:10
sens написав:
Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
Это норма для индуса.
lloydbanksua
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:23
lloydbanksua написав: sens написав:
Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
Это норма для индуса.
В кінці місяця знімаю/поповнюю для погашення кредитних карток
sens
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Додано: Сер 22 тра, 2024 22:28
Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
alfaro23
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Додано: Чет 23 тра, 2024 06:48
alfaro23 написав:
Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
Так і є, один раз на місяць після закінчення валютного вкладу знімаю з рахунку - нові банкноти .
sens
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:26
Шановний клієнте! З 02.09.2024р. вводяться в дію зміни до Тарифів АКБ«ІНДУСТРІАЛБАНК» для фізичних осіб
з використанням платіжних карток в частині зміни плати повідомлення SMS на телефон.
Деталі за посиланням:
https://industrialbank.ua/images/terms- ... 020924.pdf
sens
Повідомлень: 17990
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 08:21
sens написав: alfaro23 написав:
Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
Так і є, один раз на місяць після закінчення валютного вкладу знімаю з рахунку - нові банкноти .
В мене теж позитивний досвід отримання валюти.
nord
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Додано: Вів 17 гру, 2024 11:07
В первый раз с таким сталкиваюсь - Индустриал отказался перевыпустить по истечению срока действия карту, на которую получались проценты по депозиту, в виду того, что действующих депозитов нет.
Они ж обещали, что у них всё дистанционно, надо только первый раз прийти оформить любую карту/счёт, и дальше ходить не придется. Другого счета нет, и теперь, чтоб открыть депозит, предлагают опять ехать в отделение. Ну очень удобно.
candidat
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