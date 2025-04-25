RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Індустріалбанк

Індустріалбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Індустріалбанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:47

Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18087
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:10

  sens написав:Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні

Это норма для индуса.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:23

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні

Это норма для индуса.

В кінці місяця знімаю/поповнюю для погашення кредитних карток
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18087
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:28

Re: Індустріалбанк

Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
alfaro23
 
Повідомлень: 35
З нами з: 26.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:48

  alfaro23 написав:Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!

Так і є, один раз на місяць після закінчення валютного вкладу знімаю з рахунку - нові банкноти .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18087
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:26

Шановний клієнте! З 02.09.2024р. вводяться в дію зміни до Тарифів АКБ«ІНДУСТРІАЛБАНК» для фізичних осіб
з використанням платіжних карток в частині зміни плати повідомлення SMS на телефон.
Деталі за посиланням: https://industrialbank.ua/images/terms- ... 020924.pdf
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18087
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 08:21

  sens написав:
  alfaro23 написав:Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!

Так і є, один раз на місяць після закінчення валютного вкладу знімаю з рахунку - нові банкноти .

В мене теж позитивний досвід отримання валюти.
nord
 
Повідомлень: 575
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:07

В первый раз с таким сталкиваюсь - Индустриал отказался перевыпустить по истечению срока действия карту, на которую получались проценты по депозиту, в виду того, что действующих депозитов нет.
Они ж обещали, что у них всё дистанционно, надо только первый раз прийти оформить любую карту/счёт, и дальше ходить не придется. Другого счета нет, и теперь, чтоб открыть депозит, предлагают опять ехать в отделение. Ну очень удобно.
candidat
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 05:56

  candidat написав:В первый раз с таким сталкиваюсь - Индустриал отказался перевыпустить по истечению срока действия карту, на которую получались проценты по депозиту, в виду того, что действующих депозитов нет.
Они ж обещали, что у них всё дистанционно, надо только первый раз прийти оформить любую карту/счёт, и дальше ходить не придется. Другого счета нет, и теперь, чтоб открыть депозит, предлагают опять ехать в отделение. Ну очень удобно.


Не совсем понятно, зачем карта для получения процентов по депозиту если депозитов нет?
nord
 
Повідомлень: 575
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:10

  candidat написав:В первый раз с таким сталкиваюсь - Индустриал отказался перевыпустить по истечению срока действия карту, на которую получались проценты по депозиту, в виду того, что действующих депозитов нет.

Другого счета нет, и теперь, чтоб открыть депозит, предлагают опять ехать в отделение. Ну очень удобно.
еврібаді денс нау!
Половина банков так точно
flysoulfly
 
Повідомлень: 5836
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1848 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.