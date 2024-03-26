Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:57
daap написав:у мене були білі не в дуже гарному стані. А інші банки видають депо синіми.
Вважаю цей банк дивиться на мене з неповагою
Рахуйте це фічею банка
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Додано: Вів 12 бер, 2024 13:22
deneg net написав:
С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5%
в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно
Уже 17%.
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nord
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Додано: Вів 12 бер, 2024 13:54
nord написав: deneg net написав:
С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5%
в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно
Уже 17%.
94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку
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sens
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Додано: Сер 13 бер, 2024 14:42
sens написав: nord написав: deneg net написав:
С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5%
в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно
Уже 17%.
94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку
17,5% до 100К
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emeta
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Додано: Вів 26 бер, 2024 02:21
Уже 17%.[/quote] 94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку[/quote]
17,5% до 100К[/quote]
Ставки вниз. 15.5%.
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nord
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- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 20 раз.
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