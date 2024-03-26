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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:57

Re: Кліринговий Дім

daap написав:у мене були білі не в дуже гарному стані. А інші банки видають депо синіми.
Вважаю цей банк дивиться на мене з неповагою
Рахуйте це фічею банка
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 13:22

  deneg net написав:С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5% в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно

Уже 17%.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 13:54

  nord написав:
  deneg net написав:С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5% в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно

Уже 17%.
94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку
sens
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Повідомлень: 16238
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 14:42

  sens написав:
  nord написав:
  deneg net написав:С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5% в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно

Уже 17%.
94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку


17,5% до 100К
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 02:21

Уже 17%.[/quote] 94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку[/quote]

17,5% до 100К[/quote]

Ставки вниз. 15.5%.
nord
 
Повідомлень: 415
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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  #<1 ... 17181920
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