sens
Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:28
Re: Кліринговий Дім
Банкомат підтримує безконтактну картку? Враховуючи мультивалюта це віртуалка, питання актуальне
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