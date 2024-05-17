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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:48

sens

Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)
Andrey2512
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 04.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:24

Це з коміс 1%?
Amethyst
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Повідомлень: 5376
З нами з: 05.05.21
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
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1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:28

Re: Кліринговий Дім

Банкомат підтримує безконтактну картку? Враховуючи мультивалюта це віртуалка, питання актуальне
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 13.12.12
Подякував: 752 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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  #<1 ... 18192021
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