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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Кліринговий Дім 2.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
60%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:48

sens

Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:24

Це з коміс 1%?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:28

Re: Кліринговий Дім

Банкомат підтримує безконтактну картку? Враховуючи мультивалюта це віртуалка, питання актуальне
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:58

Re: Кліринговий Дім

додаток банку все так же не працює? не можу зайти вже місяць
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:31

  quadro_tony_da написав:додаток банку все так же не працює? не можу зайти вже місяць

та літаіт, шо скажений всі останні 3 міс...
правда в мене застосунок :)
вер. 1.44.1 (01.05.2024)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:01

не відкривається конвертаційний депо в додатку - пише помилка зєднання з Державним Реєстром
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:21

J Оберігом?))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:53

  Andrey2512 написав:sens

Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)

Отримав пристойними, але не синіми.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:38

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Assistant_Portal
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