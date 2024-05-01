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Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 тра, 2024 10:48
sens
Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)
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Andrey2512
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:24
Це з коміс 1%?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:28
Банкомат підтримує безконтактну картку? Враховуючи мультивалюта це віртуалка, питання актуальне
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:58
додаток банку все так же не працює? не можу зайти вже місяць
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:31
quadro_tony_da написав:
додаток банку все так же не працює? не можу зайти вже місяць
та літаіт, шо скажений всі останні 3 міс...
правда в мене застосунок
вер. 1.44.1 (01.05.2024)
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Додано: Вів 28 тра, 2024 12:01
не відкривається конвертаційний депо в додатку - пише помилка зєднання з Державним Реєстром
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J
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Додано: Вів 28 тра, 2024 12:21
J Оберігом?))
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Andrey2512
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Додано: Нед 16 чер, 2024 16:53
Andrey2512 написав:sens
Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)
Отримав пристойними, але не синіми.
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nord
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Додано: Пон 05 сер, 2024 17:38
Оплачуйте покупки від 200 грн збереженими картками Visa Банку «Кліринговий Дім» на сайті Аврора та отримайте безкоштовну доставку,яка здійснюється перевізником Нова пошта (відділення чи кур’єр) або кур’єром iPOST.
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