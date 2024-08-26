Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:29
Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.
Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
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Andrey2512
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Додано: Сер 21 сер, 2024 06:38
Andrey2512 написав:
Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.
Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
За віртуальний рахунок? Це тарифи чи новини??
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sens
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:42
sens
тарифи у них на сайті, таке якщо чесно.
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Andrey2512
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