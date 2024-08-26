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Обслуговування в українських
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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Кліринговий Дім 2.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
60%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:29

Re: Кліринговий Дім

Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.

Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 06:38

  Andrey2512 написав:Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.

Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.

За віртуальний рахунок? Це тарифи чи новини??
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:42

sens тарифи у них на сайті, таке якщо чесно.

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Andrey2512
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 04.04.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
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