RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
60%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:29

Re: Кліринговий Дім

Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.

Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
Andrey2512
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 04.04.22
Подякував: 77 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 06:38

  Andrey2512 написав:Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.

Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.

За віртуальний рахунок? Це тарифи чи новини??
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17858
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:42

sens тарифи у них на сайті, таке якщо чесно.

Зображення
Andrey2512
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 04.04.22
Подякував: 77 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:01

Re: Кліринговий Дім

Замовляйте будь-які товари з категорії «Електроніка» на OLX від 300 грн, оплачуйте замовлення вашою карткою Visa від АБ «Кліринговий Дім» і отримуйте безкоштовну доставку.

https://news.finance.ua/ua/korystuytesy ... ion_060924

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Банку «Кліринговий Дім» по 30 вересня 2024 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:04

Re: Кліринговий Дім

досі зареєструватись через дію не дає, банк поганий
не можуть свій додаток півроку пофіксити
походу треба у відділення йти щоб відкрити рахунок

P.s. треба додатрк перезапускати після підпису в дії, і заходити заново, тоді спрацює.
Кл не дали ((
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:01

Re: Кліринговий Дім

А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?

Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать.
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:13

Re: Кліринговий Дім

В мене за пару годин дійшло, але сума в 4 рази менша...
ignorabimus
 
Повідомлень: 808
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 00:48

ignorabimus

Мои аж в понедельник (двое суток), когда курс уже неинтересный был(
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:25

Re: Кліринговий Дім

Оплачуйте рахунки за електроенергію в мобільному застосунку Yasno Mobile карткою Банку та беріть участь у розіграші комплектів зарядних станцій та сонячних панелей.
Пропозиція діє з 10 вересня по 20 листопада 2024 року для держателів усіх карток Visa Банку «Кліринговий Дім»
https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-p ... ion_250924
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3525)
25.09.2024 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.