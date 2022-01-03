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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 19:57
Minnie Mouse написав: AVolkov написав:candidat
Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке
лучше конечно попытать удачу 🙂
Отож
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Додано: Чет 21 бер, 2024 16:14
Pavlenko Borys написав: lincoln2 написав:
підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?
європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта
А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
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