Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 20:57
Minnie Mouse написав: AVolkov написав: candidat
Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке
лучше конечно попытать удачу 🙂
Отож
AVolkov
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:14
Pavlenko Borys написав: lincoln2 написав:
підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?
європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта
А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
Nikstep
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:34
Nikstep написав: Pavlenko Borys написав: lincoln2 написав:
підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?
європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта
А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
До війни справа була, от не знаю як шо в нас на зараз
Pavlenko Borys
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Додано: Чет 21 бер, 2024 23:47
Nikstep написав: Pavlenko Borys написав: lincoln2 написав:
підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?
європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта
А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
Людина питала не про платежі SEPA, а про платіж по СЕП
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%BD%D0%B8
lara_08
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Додано: Чет 21 бер, 2024 23:49
lincoln2 написав:
підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?
Ні
lara_08
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Додано: Вів 02 кві, 2024 10:50
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sens
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:07
sens написав:
Лояльні 0,7% при видачі готівки
Що це?
Zochan
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:17
Zochan написав: sens написав:
Лояльні 0,7% при видачі готівки
Що це?
Умови продукту
Валюта рахунку UAH, USD, EUR
Оформлення картки безконтактна миттєва – 100 UAH; іменна - 200 UAH
На залишок в гривні від 0 до 25 000 UAH – 5% річних
від 25 000,01 UAH – 10% річних
Комісія за переказ з карти на картку до 200 000 UAH на календарний місяць – 0%
від 200 000,01 UAH – 0,7%
Поповнення готівкою/безготівково безкоштовно
Комісія за видачу готівки в Україні 0,7%
Видача готівки через каси в торговельно-сервісних мережах 5 грн
SMS-банкінг безкоштовно
Інтернет-банкінг безкоштовно
Щомісячне обслуговування не тарифікується
Судя по тарифам, 0.7% это выдача налички даже в кассе/банкоматах КомИнБанка.
Востаннє редагувалось
lloydbanksua
в Вів 02 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 2 разів.
lloydbanksua
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:27
sens написав:
Лояльні 0,7% при видачі готівки
lloydbanksua написав:Комісія за видачу готівки в Україні 0,7%
А я чомусь подумав "Лояльні" - це якась лояльність типу кешбек 0.7% при знятті, якщо виконати, якісь умови
Zochan
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:30
Zochan написав: sens написав:
Лояльні 0,7% при видачі готівки
lloydbanksua написав:Комісія за видачу готівки в Україні 0,7%
А я чомусь подумав "Лояльні" - це якась лояльність типу кешбек 0.7% при знятті, якщо виконати, якісь умови
В принципе, неплохая карта, единственно, что за открытие 100 грн. и 10% начисляется от 25к. Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.
lloydbanksua
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