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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 тра, 2024 18:40
Vatsyk написав: lloydbanksua написав:
Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.
к сожалению без комиса - чужим сервисом...
індустріал так само (
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:25
Vatsyk написав: lloydbanksua написав:
Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.
к сожалению без комиса - чужим сервисом...
Якби можна було більше 200 і без комісу, то вже б черга дика вишикувалася шарові перекази ганяти
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Pavlenko Borys
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:31
Pavlenko Borys чинуши всякие....
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Nikstep
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:36
Nikstep написав:Pavlenko Borys
чинуши всякие....
Не, просто малый бизнес с относительно невысокими оборотами
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:40
Nikstep написав:Pavlenko Borys
чинуши всякие....
Ці вже по-новому, криптою або по-старому у конвертиках питання вирішують. Ганяти по картках бабло не будуть
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Pavlenko Borys
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