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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 18:40

  Vatsyk написав:
  lloydbanksua написав: Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.


к сожалению без комиса - чужим сервисом...
індустріал так само (
sens
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Повідомлень: 16824
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 921 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:25

  Vatsyk написав:
  lloydbanksua написав: Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.


к сожалению без комиса - чужим сервисом...

Якби можна було більше 200 і без комісу, то вже б черга дика вишикувалася шарові перекази ганяти
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 33
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:31

Pavlenko Borys чинуши всякие....
Nikstep
 
Повідомлень: 41
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:36

  Nikstep написав:Pavlenko Borys чинуши всякие....

Не, просто малый бизнес с относительно невысокими оборотами
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 45
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:40

  Nikstep написав:Pavlenko Borys чинуши всякие....

Ці вже по-новому, криптою або по-старому у конвертиках питання вирішують. Ганяти по картках бабло не будуть
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 33
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 27282930
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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