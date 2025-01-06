Ну що там? Коли вже?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:03
Додано: Пон 06 січ, 2025 17:15
Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 26 грудня 2024 року № 1374 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку АТ «КОМІНВЕСТБАНК», що визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, абзацом другим частини першої статті 36 та статтями 37, 38 Закону, начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріної Ірини Вікторівни строком на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»: +38 (0312) 61 98 04.
Додано: Пон 06 січ, 2025 17:24
Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
На горячціі фонду кажуть, що у кого був депозит -виплата буде на початку лютого
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