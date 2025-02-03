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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 29 січ, 2025 10:21
На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА и время принимать решения.
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la9
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Додано: Сер 29 січ, 2025 19:58
la9 написав:
На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА
и время принимать решения.
Второй месяц ВА.
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nord
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Додано: Сер 29 січ, 2025 20:02
nord написав: la9 написав:
На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА
и время принимать решения.
Второй месяц ВА.
ну да, думаю, все поняли
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la9
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:14
Активи та зобов’язання «КОМІНВЕСТБАНКУ» передаються «АСВІО БАНКУ»
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Hamster
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:00
Hamster написав:
Активи та зобов’язання «КОМІНВЕСТБАНКУ» передаються «АСВІО БАНКУ»
Тепер ми всі клієнти «АСВІО БАНКУ»... Мабуть, ненадовго, бо ставки в них геть непривабливі.
Не ясно, чи збережеться ставка у тих депо, що не закінчились...
Востаннє редагувалось nord
в Пон 03 лют, 2025 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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nord
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:13
Hamster написав:
Активи та зобов’язання «КОМІНВЕСТБАНКУ» передаються «АСВІО БАНКУ»
Я ещё с таким не стаокивался. Интересно, что будет с нашими депо. Неужели действие договора продолжится и выплатят все %%
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deneg net
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:56
На сайті ФГВФО написано:
"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".
Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз).
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Annet_
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Додано: Пон 03 лют, 2025 19:07
Annet_ написав:
На сайті ФГВФО написано:
"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо
. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".
Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз).
Мабуть, що так.
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nord
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Додано: Пон 03 лют, 2025 19:11
deneg net написав: Hamster написав:
Активи та зобов’язання «КОМІНВЕСТБАНКУ» передаються «АСВІО БАНКУ»
Я ещё с таким не стаокивался
. Интересно, что будет с нашими депо. Неужели действие договора продолжится и выплатят все %%
Я теж такого не пригадую. Все буває перший раз...
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