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тимчасова адміністрація КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація + Додати

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на тему Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації

#<1 ... 18192021 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 40% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 2 Всього голосів : 5 Додано: Вів 04 лют, 2025 20:47 nord написав: Сьогодні навідався у відділення Асвіо. Прийняли, як свого клієнта. В мене було 2 депо. Один договір закінчився 29.01.25, а другий закінчується літом. По першому запропонували 2 варіанти:

1. Переоформити в Асвіо.

2. Забрати в касі з врахуванням добового ліміту (100000).

Вибрав другий варіант. Військові облігації зараз на часі.

Той договір, що не закінчився, будуть обслуговувани на умовах прописаних в договорі. Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.

Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.

Удачі всім! Сьогодні навідався у відділення Асвіо. Прийняли, як свого клієнта. В мене було 2 депо. Один договір закінчився 29.01.25, а другий закінчується літом. По першому запропонували 2 варіанти:1. Переоформити в Асвіо.2. Забрати в касі з врахуванням добового ліміту (100000).Вибрав другий варіант. Військові облігації зараз на часі.Той договір, що не закінчився, будуть обслуговувани на умовах прописаних в договорі. Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.Удачі всім!

Дякую за інформацію (й через + теж подякувала )

Можна більш детально щодо депо, що не закінчився? Ясно, за період ВА відсотки не платять. А з 31.01 будуть платити? В дату, як було у Комінвесті? Чи за вкладом, який не закінчився, просто чекати на його закінчення, без відсотків за цей період? Дякую заздалегідь! Дякую за інформацію (й через + теж подякувалаМожна більш детально щодо депо, що не закінчився? Ясно, за період ВА відсотки не платять. А з 31.01 будуть платити? В дату, як було у Комінвесті? Чи за вкладом, який не закінчився, просто чекати на його закінчення, без відсотків за цей період? Дякую заздалегідь! Annet_ Повідомлень: 464 З нами з: 29.03.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 21:44 Annet_ написав: nord написав: Сьогодні навідався у відділення Асвіо. Прийняли, як свого клієнта. В мене було 2 депо. Один договір закінчився 29.01.25, а другий закінчується літом. По першому запропонували 2 варіанти:

1. Переоформити в Асвіо.

2. Забрати в касі з врахуванням добового ліміту Фсвіо (100000).

Вибрав другий варіант. Військові облігації зараз на часі.

Той договір, що не закінчився, будуть обслуговувани на умовах прописаних в договорі. Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.

Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.

Удачі всім! Сьогодні навідався у відділення Асвіо. Прийняли, як свого клієнта. В мене було 2 депо. Один договір закінчився 29.01.25, а другий закінчується літом. По першому запропонували 2 варіанти:1. Переоформити в Асвіо.2. Забрати в касі з врахуванням добового ліміту Фсвіо (100000).Вибрав другий варіант. Військові облігації зараз на часі.Той договір, що не закінчився, будуть обслуговувани на умовах прописаних в договорі. Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.Удачі всім!

Дякую за інформацію (й через + теж подякувала )

Можна більш детально щодо депо, що не закінчився? Ясно, за період ВА відсотки не платять. А з 31.01 будуть платити? В дату, як було у Комінвесті? Чи за вкладом, який не закінчився, просто чекати на його закінчення, без відсотків за цей період? Дякую заздалегідь! Дякую за інформацію (й через + теж подякувалаМожна більш детально щодо депо, що не закінчився? Ясно, за період ВА відсотки не платять. А з 31.01 будуть платити? В дату, як було у Комінвесті? Чи за вкладом, який не закінчився, просто чекати на його закінчення, без відсотків за цей період? Дякую заздалегідь!

З 31.01 Ви стали повноправним клієнтом Асвіо. Вам відкритий поточний рахунок на який будуть зараховувати відсотки на умовах прописаних в договорі з Комінвестом. Відсотки можна буде отримати в любому відділенні Асвіо. Можна оформити картку у відділенні і отримувати відсотки на картку.



. З 31.01 Ви стали повноправним клієнтом Асвіо. Вам відкритий поточний рахунок на який будуть зараховувати відсотки на умовах прописаних в договорі з Комінвестом. Відсотки можна буде отримати в любому відділенні Асвіо. Можна оформити картку у відділенні і отримувати відсотки на картку. nord Повідомлень: 562 З нами з: 25.07.22 Подякував: 20 раз. Подякували: 28 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 21:48 nord Дуже вдячна! Annet_ Повідомлень: 464 З нами з: 29.03.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 22:15 nord написав: Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.

... Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.

Удачі всім! Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.... Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.Удачі всім!



Вам про то, что проценты по действующим депозитам не будут выплачиваться за период действия временной администрации в банке сказали, сославшись на закон? Или это прописано в договоре с Фондом гарантирования? Вам про то, что проценты по действующим депозитам не будут выплачиваться за период действия временной администрации в банке сказали, сославшись на закон? Или это прописано в договоре с Фондом гарантирования? ВадимП Повідомлень: 36 З нами з: 09.02.10 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 23:26 ВадимП написав: nord написав: Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.

... Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.

Удачі всім! Тобто, якщо в договорі передбачено можливість поповнення вкладу, то можна поповнити.... Що стосується нарахування відсотків за період ВА, то цього не буде. В законі прописано, що в період роботи ВА відсотки не нараховуються. Крапка.Удачі всім!



Вам про то, что проценты по действующим депозитам не будут выплачиваться за период действия временной администрации в банке сказали, сославшись на закон? Или это прописано в договоре с Фондом гарантирования? Вам про то, что проценты по действующим депозитам не будут выплачиваться за период действия временной администрации в банке сказали, сославшись на закон? Или это прописано в договоре с Фондом гарантирования?

Посилались на Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 23.02.2012. Посилались на Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 23.02.2012. nord Повідомлень: 562 З нами з: 25.07.22 Подякував: 20 раз. Подякували: 28 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 18:43 На цій гілці активності вже нема. Вірна ознака, що всім все виплачують без проблем. То і добре. nord Повідомлень: 562 З нами з: 25.07.22 Подякував: 20 раз. Подякували: 28 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 08:50 nord написав: На цій гілці активності вже нема. Вірна ознака, що всім все виплачують без проблем. То і добре. На цій гілці активності вже нема. Вірна ознака, що всім все виплачують без проблем. То і добре.

Схоже на те. Я в процесі. Все ж мільйон на дорозі не валяється. Порахував результат свого пятипічного дерозиту . -500 баксів. Схоже на те. Я в процесі. Все ж мільйон на дорозі не валяється. Порахував результат свого пятипічного дерозиту . -500 баксів. Investor_K

Повідомлень: 10138 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 905 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 14:36 Прощавай Прощавай, Комінвестбанк!



Мій пятирічний депозит з січня 2020 запамятається. Ковід. Війна. 5 років життя як один день. І весь цей час Комінвестбанк виконував свої зобовязання. Справно виплачував проценти. Навіть після рішення про ліквідацію отримав все згідно чинного законодавства. Дуже цікавий досвід отримано. Нехай усім нам щастить! Investor_K

Повідомлень: 10138 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 905 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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