RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 23 тра, 2025 07:31

  vpchelko написав:короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет

Асвио продолжил "бритье". По вкладам Коминвестбанка, которые еще не закончились, выплачивает проценты по ставке более низкой, чем в договоре.
nord
 
Повідомлень: 613
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:23

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

  nord написав:Асвио продолжил "бритье". По вкладам Коминвестбанка, которые еще не закончились, выплачивает проценты по ставке более низкой, чем в договоре.
Чому так?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10945
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 00:22

  Investor_K написав:
  nord написав:Асвио продолжил "бритье". По вкладам Коминвестбанка, которые еще не закончились, выплачивает проценты по ставке более низкой, чем в договоре.
Чому так?

Так вирішила дирекція. :(
nord
 
Повідомлень: 613
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 01:03

  nord написав:
  vpchelko написав:короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет

Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...

следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS и *некс рядышком.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30858
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2526 раз.
Подякували: 3510 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 16:18

  Wirująświatła написав:
  nord написав:
  vpchelko написав:короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет

Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...

следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS и *некс рядышком.

Уж лучше в военные облигации.
nord
 
Повідомлень: 613
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 06:41

  nord написав:
  vpchelko написав:короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет

Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...

следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS и *некс рядышком.[/quote]
Уж лучше в военные облигации.[/quote]

Ощадну книжку СРСР з дисконтом не пропонувати)))))))
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18156
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 20:59

  vpchelko написав:короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет

Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...[/quote]
следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS и *некс рядышком.[/quote]

Прямо в "яблочко". :wink:
nord
 
Повідомлень: 613
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10036)
06.11.2025 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.