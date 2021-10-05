Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:07
З наступного тижня обіцяють початок виплат
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:46
Бооже, я ще кредит сюди не повернув
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:08
виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:29
Лаана, 18го закину боржок, буде вам на пасошок
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|