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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:07
З наступного тижня обіцяють початок виплат
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:46
Бооже, я ще кредит сюди не повернув
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:08
виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:29
Лаана, 18го закину боржок, буде вам на пасошок
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:17
Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:30
Додано: Сер 16 сер, 2023 21:15
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
А яка взагалі процедура виплати грошей? Як дати знати, у який банк перевести кошти?
Додано: Сер 16 сер, 2023 21:29
Коли фонд заявить про початок виплат, то потрібно звернутися до будь якого банку-агента, та отримати виплату. Звертаю увагу, що в деяких банках, наприклад у приваті, виплату можливо отримати в онлайн режимі через їх гарячку. Все буде швидко та без проблем.
Додано: Сер 16 сер, 2023 21:35
Як тільки з'явиться об'ява про початок виплат, то можна звернутися у будь-який
Але в банки-агенти, що оброблюють такі виплати онлайн можна і звернутися онлайн, тицьнувши відповідну кнопулю в ІБ.
А для інших агентів потрібно буде топати ніжками, стояти в черзі, писати заяву.
Для деяких агентів можна спробувати просто зв'язатися зі своїм персменом і він... щось придумає
Ще може у деяких банків почнуть працювати чат-боти у Вайбері/Телезі... ну мооже.
Ще треба пам'ятати, що банки зараз можуть в день видати через касу не більше 100К, але, наприклад, СЄПом(ІБАН) можна відправити/розкидати значно більше.
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