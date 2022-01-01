RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 14:01

  sonechko написав:В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?

Если именно онлайн выплата нужна и деньги особенно не к спеху, то попробуйте Спорт.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 30.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:43

  Кащей написав:
  sonechko написав:В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?

Если именно онлайн выплата нужна и деньги особенно не к спеху, то попробуйте Спорт.

А пумб ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:54

ПУМБ -заявка обрабатывается на протяжении 3х дней..
Спорт - заявка в обработке, в телеге горячая линия вот уже час как не отвечает на моё обращение
в Приват24 написал в чате поддержки - средства прилетели за минуту на КДВ
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2580
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 1 ... 344, 345, 346
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 09:20
3454 1844023
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 12:15
JanIs
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4847, 4848, 4849
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48485 25006727
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 09:43
pfauter
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 923, 924, 925
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 12:45
9249 2552150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 00:34
AlexSV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (535)
21.08.2023 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron