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Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 сер, 2023 14:01
sonechko написав:
В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?
Если именно онлайн выплата нужна и деньги особенно не к спеху, то попробуйте Спорт.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:43
Кащей написав: sonechko написав:
В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?
Если именно онлайн выплата нужна и деньги особенно не к спеху, то попробуйте Спорт.
А пумб ?
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:54
ПУМБ -заявка обрабатывается на протяжении 3х дней..
Спорт - заявка в обработке, в телеге горячая линия вот уже час как не отвечает на моё обращение
в Приват24 написал в чате поддержки - средства прилетели за минуту на КДВ
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emeta
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:35
emeta написав:
ПУМБ -заявка обрабатывается на протяжении 3х дней..
Спорт - заявка в обработке, в телеге горячая линия вот уже час как не отвечает на моё обращение
в Приват24 написал в чате поддержки - средства прилетели за минуту на КДВ
Аналогично.
Нажал пимпочку в ПУМБ- онлайн. Прождал 4 часа. Ни денег ни реакции не дождался. Потратил зо минут,чтобы дозвониться в Горячку. Дозвонился, озвучил, подождал 10 минут пока оператор по моей выплате советовался со старшими товарищами. В результате получил ненужную консультацию о 3-х рабочих днях.
Плюнул, позвонил в Приват. 2 минуты опроса- идентификации, и деньги на карте.
P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
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Gost2013
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:59
emeta написав:
ПУМБ -заявка обрабатывается на протяжении 3х дней..
Спорт - заявка в обработке, в телеге горячая линия вот уже час как не отвечает на моё обращение
в Приват24 написал в чате поддержки - средства прилетели за минуту на КДВ
Сьогодні в 9 ранку подав на пумбу. О 16-00 виплатили
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Hemi
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Додано: Пон 21 сер, 2023 17:00
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kulikrom
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Додано: Пон 21 сер, 2023 17:56
Gost2013 написав:
P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
Оно-то так, но хрен же выведешь их оттуда. Раньше-то покойный сильно выручал с этим.
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Кащей
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