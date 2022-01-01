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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 32333435

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 14:01

  sonechko написав:В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?

Если именно онлайн выплата нужна и деньги особенно не к спеху, то попробуйте Спорт.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:43

  Кащей написав:
  sonechko написав:В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?

Если именно онлайн выплата нужна и деньги особенно не к спеху, то попробуйте Спорт.

А пумб ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:54

ПУМБ -заявка обрабатывается на протяжении 3х дней..
Спорт - заявка в обработке, в телеге горячая линия вот уже час как не отвечает на моё обращение
в Приват24 написал в чате поддержки - средства прилетели за минуту на КДВ
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:35

  emeta написав:ПУМБ -заявка обрабатывается на протяжении 3х дней..
Спорт - заявка в обработке, в телеге горячая линия вот уже час как не отвечает на моё обращение
в Приват24 написал в чате поддержки - средства прилетели за минуту на КДВ

Аналогично.
Нажал пимпочку в ПУМБ- онлайн. Прождал 4 часа. Ни денег ни реакции не дождался. Потратил зо минут,чтобы дозвониться в Горячку. Дозвонился, озвучил, подождал 10 минут пока оператор по моей выплате советовался со старшими товарищами. В результате получил ненужную консультацию о 3-х рабочих днях.
Плюнул, позвонил в Приват. 2 минуты опроса- идентификации, и деньги на карте.
P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:59

  emeta написав:ПУМБ -заявка обрабатывается на протяжении 3х дней..
Спорт - заявка в обработке, в телеге горячая линия вот уже час как не отвечает на моё обращение
в Приват24 написал в чате поддержки - средства прилетели за минуту на КДВ

Сьогодні в 9 ранку подав на пумбу. О 16-00 виплатили
Hemi
 
Повідомлень: 217
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 17:00

Рудий-офлайн. 5 хвилин приємного спілкування зі спеціалістом, по кожному депо та залишках по валютних картках декілька паперів на підпис, одразу виплата на наявну картку, на всі Надійний під 17%
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 17:56

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  Gost2013 написав:P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
Оно-то так, но хрен же выведешь их оттуда. Раньше-то покойный сильно выручал с этим.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:18

  Кащей написав:
  Gost2013 написав:P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
Оно-то так, но хрен же выведешь их оттуда. Раньше-то покойный сильно выручал с этим.

Так нащо туди заводити ? Кумедні люди
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:42

  sens написав:Так нащо туди заводити ? Кумедні люди

Куда вы направили свои фин.потоки? стали у чергу до безпОщадної каси?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:20

  Кащей написав:
  sens написав:Так нащо туди заводити ? Кумедні люди

Куда вы направили свои фин.потоки? стали у чергу до безпОщадної каси?

Я сьогодні відкривав депозит в Таском ,по курсу 37,20
sens
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