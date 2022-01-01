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Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 сер, 2023 22:21
sonechko написав:
Може є щось більш доступне?
Сходити до відділення ПриватБанку й додати закордонний паспорт із Дії. Буде в системі банку два документи щодо тебе. Потім спробувати.
Якщо не хочеться ідти до відділення, то можна через підтримку банку замовити актуалізацію, щоб додати закордонний паспорт. Але треба проходити через Дія, оскільки при традиційному наданню фотокопій може зникнути ім'я по батькові.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 06:09
Кащей написав: Gost2013 написав:
P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
Оно-то так, но хрен же выведешь их оттуда. Раньше-то покойный сильно выручал с этим.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 09:59
Кащей написав: sens написав:
Так нащо туди заводити ? Кумедні люди
Куда вы направили свои фин.потоки? стали у чергу до безпОщадної каси?
ще є можливість якщо виплат дві або більше отримати в різних банках, наприклад в Таском у відділенні,потім в Укргазбанк у відділенні. В останньому,в Києві,все частіше тільки білі долари
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:00
guntherhouse777 написав: Кащей написав: Gost2013 написав:
P.S. #ЗеленеЛайно- не таке ж вже зелене.
Оно-то так, но хрен же выведешь их оттуда. Раньше-то покойный сильно выручал с этим.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:40
sonechko написав:
В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?
Аналогічна ситуація. Кал фонду грабування порадив зайти у відділення любого банку-агенту з закордонним паспортом. Зайшов в Газмяс (просто найближче) і отримав в касі хв за 30. Сума невелика...
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