Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Сходити до відділення ПриватБанку й додати закордонний паспорт із Дії. Буде в системі банку два документи щодо тебе. Потім спробувати.
Якщо не хочеться ідти до відділення, то можна через підтримку банку замовити актуалізацію, щоб додати закордонний паспорт. Але треба проходити через Дія, оскільки при традиційному наданню фотокопій може зникнути ім'я по батькові.
Howl написав:Решил сегодня позвонить в поддержку банка и уточнить баланс по "карте", с которого предпринял попытку исходящего СЭП 1 августа в 22:24. Средств на "карте" нет, т. е. платёж автоматом у меня не повернулся, и необходимо писать заявление о признании требований кредитора.
Я отправил 01.08 в 15.30 исходящий сэп-и с концами-не ушел и не пришел. Естественно он упал на их транзит. Но возвращать на счет они его не собираются(звонил-на счету 0). Если сэп им отрубили 1 числа, то какого эти бандиты (фонд+сестры) вообще списывали со счетов деньги. Аккумулировали себе выходное пособие? Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт).