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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 34353637

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:16

  nnallex написав:у меня как то не получается 36,56, пришло много сумм как были депозиты в долл и на карте - и вот все делю и получается 35,5

Або ви щось не те рахуєте, або вас прокинули. У мене зійшлось до сотих
https://index.minfin.com.ua/ua/exchange ... 023-08-01/
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:23

  DENVER_S написав:Я отправил 01.08 в 15.30 исходящий сэп-и с концами-не ушел и не пришел. Естественно он упал на их транзит. Но возвращать на счет они его не собираются(звонил-на счету 0).
Если сэп им отрубили 1 числа, то какого эти бандиты (фонд+сестры) вообще списывали со счетов деньги. Аккумулировали себе выходное пособие?
Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт).


Дзвонив в банк кілька разів з цього питання.
Можливо десь зафіксували проблему і вручну виправили.
Відправляв першого десь біля 14.00.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:24

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

напишу и спрошу у пумба, отпишусь потом тут , дякую
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:49

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  Aps написав:Суму переказу сьогодні виплатили.
Скоріше за, твої кошти успішно повернулися на рахунок.

  DENVER_S написав:Я отправил 01.08 в 15.30 исходящий сэп-и с концами-не ушел и не пришел. Естественно он упал на их транзит. Но возвращать на счет они его не собираются(звонил-на счету 0)...
Пользователь на другом форуме писал, что сделал исходящий СЭП в 20:01 1 августа и средства вернули ему на счёт 3 августа.

  DENVER_S написав:...Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт)...
А есть предложения?
Howl
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