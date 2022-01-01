RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:07

  Rebel написав:Взагалі, є варіант звернутись по телефону до одного з "дистанційних" банків чисто для перевірки інформації, а потім прийти до іншого? :)

Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
H225
 
Повідомлень: 37
З нами з: 23.03.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:13

  H225 написав:
  Rebel написав:Взагалі, є варіант звернутись по телефону до одного з "дистанційних" банків чисто для перевірки інформації, а потім прийти до іншого? :)

Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)

Кількість виплат дорівнює кількості рахунків,десь так,у мене було депозитні в трьох валютах та 5 карткових
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14091
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:23

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  H225 написав:...просто "стучите во все двери". Может найдут этот платёж вручную. Кредитные платежи же сейчас вручную разносят. Значит есть "ручная работа" и человеческий фактор
Я звонил в пятницу в поддержку NEOBANK несколько раз, чтобы уточнить есть ли средства на счету. Их не оказалось, они видят исходящий СЭП -- рекомендовали писать заявление кредитора.
Написал, приложил свои доки + квитанцию. Никто со мной не связывался.

Сегодня решил попробовать и позвонил в Приват, чтобы проверить есть ли я в списках -- есть и сумма совпадает. Но поскольку я в Конкорде обслуживался по заграну, а в Привате по национальному, то попросили пройти актуализацию по заграну. Прошёл -- возникала ошибка (менеджер отделения Конкорд при замене паспорта убрали отчество). Пока решал вопрос с Конкордом (они сообщили о необходимости писать заяву на актуализацию данных) звонит Приват и предлагает создать запрос в техотдел. Вопрос решается быстро и успешно и средства после успешно получил.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:35

Re: Howl

А обратно на счет они не вернули, я так понимаю? Или вы уже потом не уточняли в Конкорде?
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 05.04.11
Подякував: 708 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:00

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  DENVER_S написав:А обратно на счет они не вернули, я так понимаю?
Ну в пятницу на счету были нули и поддержка NEOBANK сообщила о необходимости писать заявление кредитора.

  DENVER_S написав:Или вы уже потом не уточняли в Конкорде?
Не уточнял я. В общем, благодарен судьбе, что решил поинтересоваться наличием себя в списках на данную очередь.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:27

Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 676
З нами з: 24.07.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:24

  joik написав:Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?

Это прикол спортика. Приват за секунду решает вопрос
H225
 
Повідомлень: 37
З нами з: 23.03.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 09:42

  joik написав:Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?

Сегодня - обробка 4 дні. Горячка сказала что до 5 робочих дней... Посмотрим...
Если в понедельник денег не будет, во вторник в пумбе открою карту. Подскажите сколько с нее пумб выпускает без комиссии? И вообще какие там подводные камни: смс и ТД?
isen
 
Повідомлень: 560
З нами з: 21.12.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:04

isen
якщо зареєструєтесь по реф-лінці то буде бонус від банку
greenozon
 
Повідомлень: 15426
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 1 ... 344, 345, 346
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 09:20
3454 1844362
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 12:15
JanIs
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4847, 4848, 4849
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48485 25006885
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 09:43
pfauter
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 923, 924, 925
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 12:45
9249 2552195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 00:34
AlexSV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9243)
26.08.2023 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.