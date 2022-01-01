Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 23 сер, 2023 10:07
Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
Додано: Сер 23 сер, 2023 12:13
Кількість виплат дорівнює кількості рахунків,десь так,у мене було депозитні в трьох валютах та 5 карткових
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:23
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
Я звонил в пятницу в поддержку NEOBANK несколько раз, чтобы уточнить есть ли средства на счету. Их не оказалось, они видят исходящий СЭП -- рекомендовали писать заявление кредитора.
Написал, приложил свои доки + квитанцию. Никто со мной не связывался.
Сегодня решил попробовать и позвонил в Приват, чтобы проверить есть ли я в списках -- есть и сумма совпадает. Но поскольку я в Конкорде обслуживался по заграну, а в Привате по национальному, то попросили пройти актуализацию по заграну. Прошёл -- возникала ошибка (менеджер отделения Конкорд при замене паспорта убрали отчество). Пока решал вопрос с Конкордом (они сообщили о необходимости писать заяву на актуализацию данных) звонит Приват и предлагает создать запрос в техотдел. Вопрос решается быстро и успешно и средства после успешно получил.
Додано: Сер 23 сер, 2023 14:35
Re: Howl
А обратно на счет они не вернули, я так понимаю? Или вы уже потом не уточняли в Конкорде?
Додано: Сер 23 сер, 2023 23:00
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
Ну в пятницу на счету были нули и поддержка NEOBANK сообщила о необходимости писать заявление кредитора.
Не уточнял я. В общем, благодарен судьбе, что решил поинтересоваться наличием себя в списках на данную очередь.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:27
Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:24
Додано: Суб 26 сер, 2023 09:42
Сегодня - обробка 4 дні. Горячка сказала что до 5 робочих дней... Посмотрим...
Если в понедельник денег не будет, во вторник в пумбе открою карту. Подскажите сколько с нее пумб выпускает без комиссии? И вообще какие там подводные камни: смс и ТД?
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