Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Додано: Сер 23 сер, 2023 13:23

H225 написав: ...просто "стучите во все двери". Может найдут этот платёж вручную. Кредитные платежи же сейчас вручную разносят. Значит есть "ручная работа" и человеческий фактор ...просто "стучите во все двери". Может найдут этот платёж вручную. Кредитные платежи же сейчас вручную разносят. Значит есть "ручная работа" и человеческий фактор

Я звонил в пятницу в поддержку NEOBANK несколько раз, чтобы уточнить есть ли средства на счету. Их не оказалось, они видят исходящий СЭП -- рекомендовали писать заявление кредитора.Написал, приложил свои доки + квитанцию. Никто со мной не связывался.Сегодня решил попробовать и позвонил в Приват, чтобы проверить есть ли я в списках -- есть и сумма совпадает. Но поскольку я в Конкорде обслуживался по заграну, а в Привате по национальному, то попросили пройти актуализацию по заграну. Прошёл -- возникала ошибка (менеджер отделения Конкорд при замене паспорта убрали отчество). Пока решал вопрос с Конкордом (они сообщили о необходимости писать заяву на актуализацию данных) звонит Приват и предлагает создать запрос в техотдел. Вопрос решается быстро и успешно и средства после успешно получил.