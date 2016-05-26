Перший Iнвестицiйний Банк - неплатоспроможний

В АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» припинено тимчасову адміністрацію20.04.2026Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 17.04.2026 № 387 з 18.04.2026 припинено тимчасову адміністрацію у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК») та відкликано повноваження тимчасового адміністратора банку, делеговані уповноваженій особі Фонду – Павелко Олені Володимирівні.Зазначене рішення прийнято у зв’язку з реалізацією плану врегулювання АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом продажу 100% акцій неплатоспроможного банку інвестору – фінтех-компанії UAB ZEN.COM. Відтак новим власником АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» є компанія UAB ZEN.COM, яка після припинення тимчасової адміністрації в банку набула всіх прав акціонера АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».Варто наголосити, що інвестор – UAB ZEN.COM, протягом одного місяця з дня придбання банку зобов’язаний привести показники капіталу та ліквідності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у відповідність до вимог банківського законодавства. Відновлення платоспроможності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» має бути підтверджене за результатами інспекційної перевірки Національного банку України, після чого буде відновлено виконання банком всіх зобов’язань банку перед всіма вкладниками та кредиторами. З метою контролю за виконанням договору купівлі-продажу акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Фондом призначено в банк куратора.Що продаж акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» інвестору UAB ZEN.COM означає для клієнтів банку?В цілому для клієнтів АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» зміна власника банку нічого не змінює – їхні договори продовжують свою дію на тих самих умовах, на яких вони були укладені з банком до моменту визнання його неплатоспроможним. Однак впродовж півтора місяці з дня укладення договору купівлі-продажу акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – максимальний строк для докапіталізації банку інвестором та її підтвердження, будуть діяти обмеження на повернення коштів вкладникам та кредиторам АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Так, в цей період виплати вкладникам АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» можливі лише за договорами банківського рахунку (поточними та картковими рахунками) та за договорами банківського вкладу фізичних осіб, у тому числі ФОП, строк дії яких закінчився до 19 лютого 2026 року включно. Водночас, усі клієнти банку, як фізичні, так і юридичні особи, мають змогу здійснювати перерахунки у межах коштів, що надійшли на їхні рахунки після запровадження в банк тимчасової адміністрації.Після підтвердження Національним банком України відновлення платоспроможності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» поновиться виконання банком всіх зобов’язань АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» перед всіма вкладниками та кредиторами.Також продаж АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» компанії UAB ZEN.COM не впливає на дію укладених банком правочинів та договорів, які забезпечували операційну та господарську діяльність АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».