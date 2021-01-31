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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Кредитвест Банк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 17:42

Re: Кредитвест Банк

Намагався здати купюри 1996,2003, 2006 в касі банку, і вийшло досить цікаво 2006 і 2003 машинка пропустила, а 96 не приймає. Потім пішов в ПУМБ здав 96 року без проблем.
kanarskyiartem
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 13:38

  kanarskyiartem написав:Намагався здати купюри 1996,2003, 2006 в касі банку, і вийшло досить цікаво 2006 і 2003 машинка пропустила, а 96 не приймає. Потім пішов в ПУМБ здав 96 року без проблем.

Цікаво, чи видає 96-го?
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 14:38

  nord написав:
  kanarskyiartem написав:Намагався здати купюри 1996,2003, 2006 в касі банку, і вийшло досить цікаво 2006 і 2003 машинка пропустила, а 96 не приймає. Потім пішов в ПУМБ здав 96 року без проблем.

Цікаво, чи видає 96-го?


так перед видачею касир теж зобов'язаний прогнати купюри на віддачу через машинку!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 10:29

СМС

Шановні Клієнти!

На виконання вимог постанови Правління НБУ від 05.09.2023 № 110 про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, потрібно надати інформацію щодо максимальної суми фінансових операцій на місяць.

Прохання заповнити форму та надати до Банку.

Термін надання інформації до 15 грудня 2023 року.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 10:37

sens аналогично. Я так понимаю сумма операции за год?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 10:43

Re: Кредитвест Банк

Банк не хоче ваших грошей.

там треба в табличці вказать межі операції за місяць. документ складений неосвіченою людиною.

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daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:17

  vitaliiangel написав:sens аналогично. Я так понимаю сумма операции за год?

Все стабільно, чекаємо. Спочатку в серпні дозволили купляти,в вересні задумали анкети,банки в грудні виконують рекомендації
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:14

Re: Кредитвест Банк

мда, досвидченим депозитчикам полтинниководы устроили купюры 96 года в кассе

и очередь еще как в H&M :evil: :evil: :evil:
cohan
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