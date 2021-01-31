Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лис, 2023 17:42
Намагався здати купюри 1996,2003, 2006 в касі банку, і вийшло досить цікаво 2006 і 2003 машинка пропустила, а 96 не приймає. Потім пішов в ПУМБ здав 96 року без проблем.
kanarskyiartem
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Додано: Сер 15 лис, 2023 13:38
kanarskyiartem написав:
Намагався здати купюри 1996,2003, 2006 в касі банку, і вийшло досить цікаво 2006 і 2003 машинка пропустила,
а 96 не приймає
. Потім пішов в ПУМБ здав 96 року без проблем.
Цікаво, чи видає 96-го?
nord
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Додано: Сер 15 лис, 2023 14:38
nord написав: kanarskyiartem написав:
Намагався здати купюри 1996,2003, 2006 в касі банку, і вийшло досить цікаво 2006 і 2003 машинка пропустила,
а 96 не приймає
. Потім пішов в ПУМБ здав 96 року без проблем.
Цікаво, чи видає 96-го?
так перед видачею касир теж зобов'язаний прогнати купюри на віддачу через машинку!
greenozon
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 10:29
Шановні Клієнти!
На виконання вимог постанови Правління НБУ від 05.09.2023 № 110 про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, потрібно надати інформацію щодо максимальної суми фінансових операцій на місяць. Прохання заповнити форму та надати до Банку. Термін надання інформації до 15 грудня 2023 року.
sens
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 10:37
sens аналогично. Я так понимаю сумма операции за год?
vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 10:43
Банк не хоче ваших грошей.
там треба в табличці вказать межі операції за місяць. документ складений неосвіченою людиною.
daap
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:17
vitaliiangel написав: sens
аналогично. Я так понимаю сумма операции за год?
Все стабільно, чекаємо. Спочатку в серпні дозволили купляти,в вересні задумали анкети,банки в грудні виконують рекомендації
sens
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cohan
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