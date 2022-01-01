|
|
Кредитвест Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 гру, 2025 07:13
NDV написав:
Вдруг кто увидит в старых таблицах клуба 200к и решит открыть депозит - теперь комиссия за покупку валюты под депозит 1% и обойти ее гривневым депозитом на 100к уже нельзя.
Тогда становится неинтересно...
-
nord
-
-
- Повідомлень: 629
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2917
|1765907
|
|
|1628
|779006
|
Пон 22 гру, 2025 19:35
klug
|
|456
|226995
|