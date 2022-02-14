Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час телемарафону.
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Цивільним там робити нічого: регіони, з яких українцям радять тимчасово виїхати
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Додано: Суб 12 бер, 2022 02:14
Цивільним там робити нічого: регіони, з яких українцям...
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Цивільним там робити нічого: регіони, з яких українцям радять тимчасово виїхати
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