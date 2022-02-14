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Цивільним там робити нічого:
регіони, з яких українцям...

Цивільним там робити нічого: регіони, з яких українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 02:14

Цивільним там робити нічого: регіони, з яких українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час телемарафону.

Дивися повний текст
Цивільним там робити нічого: регіони, з яких українцям радять тимчасово виїхати
R2
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