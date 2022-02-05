RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лівія зможе повністю замінити
російську нафту для...

Лівія зможе повністю замінити російську нафту для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 21:05

Лівія зможе повністю замінити російську нафту для...

Пропонуємо до обговорення:
Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через п'ять-сім років.

Дивися повний текст
Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97565
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 21:06

Самый большой экспортер нефти в мире США, учите матчасть :)
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 21.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 04:08

Самые большие запасы нефти и цена бензина дешевле воды и газ и масло отличного качества в правильном направлении двигаемся товарищи Ливия большой друг Украины
choca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 09.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ... 1, 2, 3
R2 » П'ят 18 лют, 2022 18:07
21 92022
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 17:25
andrijk777
Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року
R2 » Пон 14 лют, 2022 15:02
1 201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 15:02
Svetas
Jeep повністю переходить на електрифіковані автомобілі у...
R2 » Суб 05 лют, 2022 10:04
1 243
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 10:04
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1800)
13.03.2022 01:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.