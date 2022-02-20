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"Надто багато людей в Україні
не працює": Арестович...

"Надто багато людей в Україні не працює": Арестович...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:40

"Надто багато людей в Україні не працює": Арестович...

Пропонуємо до обговорення:
Жителів заходу та центру України закликали повертатися до нормальної соціально-економічної діяльності: відчиняти двері магазинів, підприємств, виходити на роботу, давати людям робочі місця.

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\"Надто багато людей в Україні не працює\": Арестович закликав повертатися до нормального життя
R2
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