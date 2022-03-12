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"Надто багато людей в Україні
не працює": Арестович...

"Надто багато людей в Україні не працює": Арестович...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:40

"Надто багато людей в Україні не працює": Арестович...

Пропонуємо до обговорення:
Жителів заходу та центру України закликали повертатися до нормальної соціально-економічної діяльності: відчиняти двері магазинів, підприємств, виходити на роботу, давати людям робочі місця.

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\"Надто багато людей в Україні не працює\": Арестович закликав повертатися до нормального життя
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:40

а может для начала бомбить перестанут? а то нафиг мне 600 грн заработка ща день с оторванными руками и ногами
kapalko2
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:46

Ещё до войны я была в поиске работы,только нашла,прошла испытательный срок,стажировку и не успела официально трудоустроиться,как быть,за что хлеб купить???
iradnk67
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:12

А почему не выплатить людям которые в том числе не работают официально,это сейчас катастрофически нужно🤦
katyakl627
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 07:58

  katyakl627 написав:А почему не выплатить людям которые в том числе не работают официально,это сейчас катастрофически нужно🤦

А потому:
  _hunter написав:
  sililac511 написав:Те кто официально трудоустроен, продолжают работать и получать ЗП получат ещё и пособие. А те кто неофициально работал и потерял работу, не могут получить пособие. Где логика? Кому вы помогаете? Нуждающимся или тем, у кого в жизни ничего не изменилось???

Логика в том, что пособие выплачивается с тех взносов, которые перечисляли официально трудоустроенные.
Почему самые хитропопые чернональщики пытаются к этим деньгам примазаться? -- вот где логику поискать нужно...
_hunter
 
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