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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:35
з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
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alexfromdn
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Додано: Вів 12 гру, 2023 12:36
alexfromdn написав:
з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
Да
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Кащей
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:58
Кащей написав: alexfromdn написав:
з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
Да
и без паспорта
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cohan
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:32
cohan написав: Кащей написав: alexfromdn написав:
з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
Да
и без паспорта
и чаще всего без евро
, если мы про Кредиагриколь
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flysoulfly
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:22
втихаря вернули Мастеркард бильше,
видимо однговременно с возобновлением кредлимитов
20 гривен за балл, конечно, такое себе, лучше уж ПУМБ
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cohan
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Додано: Пон 12 лют, 2024 15:32
В интернет-банкинге созданы шаблоны для переводов по реквизитам, в Додатку что-то не нахожу эти шаблоны. Где они прячутся?
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reef
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Додано: Пон 12 лют, 2024 15:35
reef написав:
Где они прячутся?
Проверьте Платежи/По реквизитам...
Но я не уверен, шо тут работает синхра по Шаблонам
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Amethyst
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Додано: Пон 12 лют, 2024 17:27
reef написав:
В интернет-банкинге созданы шаблоны для переводов по реквизитам, в Додатку что-то не нахожу эти шаблоны
я вообще забыл про существование ИБ за пределами гаджетовской аппки
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:41
Питання. Є діджитал картка в евро. На картці евро, розрахунок в магазині в евро. Але помітив що після кожного розрахунку сумма на 2.5% десь меньше на залишку. У виписці немає. Це банк щось тимчасово блокує чи це якійся прикол з додатковою комісією?
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PUnder
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