RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
60%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:35

з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
alexfromdn
 
Повідомлень: 158
З нами з: 27.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:36

  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 18:58

  Кащей написав:
  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да


и без паспорта
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:32

  cohan написав:
  Кащей написав:
  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да


и без паспорта
и чаще всего без евро :mrgreen: , если мы про Кредиагриколь
flysoulfly
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1542 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:22

Re: Креді Агріколь Банк

втихаря вернули Мастеркард бильше,
видимо однговременно с возобновлением кредлимитов
20 гривен за балл, конечно, такое себе, лучше уж ПУМБ
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:32

Re: Креді Агріколь Банк

В интернет-банкинге созданы шаблоны для переводов по реквизитам, в Додатку что-то не нахожу эти шаблоны. Где они прячутся?
reef
 
Повідомлень: 2829
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:35

Re: Креді Агріколь Банк

  reef написав:Где они прячутся?
Проверьте Платежи/По реквизитам...
Но я не уверен, шо тут работает синхра по Шаблонам
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 05.05.21
Подякував: 393 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:27

  reef написав:В интернет-банкинге созданы шаблоны для переводов по реквизитам, в Додатку что-то не нахожу эти шаблоны
:oops: я вообще забыл про существование ИБ за пределами гаджетовской аппки
flysoulfly
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1542 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 12:41

Re: Креді Агріколь Банк

Питання. Є діджитал картка в евро. На картці евро, розрахунок в магазині в евро. Але помітив що після кожного розрахунку сумма на 2.5% десь меньше на залишку. У виписці немає. Це банк щось тимчасово блокує чи це якійся прикол з додатковою комісією? :)
PUnder
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m, tarasum, vydrigan і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кристал Банк 1, 2
sens » П'ят 18 лют, 2022 16:13
11 4017
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 бер, 2024 12:30
sens
Юнекс Банк 1 ... 118, 119, 120
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1195 411355
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 бер, 2024 10:59
Feh14
Банк Глобус 1 ... 108, 109, 110
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1090 579184
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 бер, 2024 08:00
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2251)
02.03.2024 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.